В Нагорном Карабахе обвинили Баку в срыве договоренностей

Жители региона не подозревали о старте «антитеррористической операции», которую начал Азербайджан.

Азербайджан сорвал все договоренности с Арменией, которые были достигнуты в 2020 году. Об этом сообщил советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Давид Бабаян в беседе с 5-tv.ru.

«Мы видим очередное широкомасштабное нападение со стороны Азербайджана, что является нарушением договора 2020 года. Особенно после того как оккупировали Лачинский коридор, который имеет особый политический статус, находящийся под наблюдением российского миротворческого контингента», — сообщил бывший глава Министерства иностранных дел (МИД) НКР.

По его словам, мирные жители и понятия не имели о том, что Азербайджан начнет «антитеррористическую операцию». Чиновник отметил, что в регионе серьезные проблемы с информированием, так как выведены из строя все коммуникационные системы. Среди обычных людей — женщин, мужчин, стариков и детей — есть жертвы.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции они назвали «восстановление конституционного строя».

Власти Армении назвали проводимую операцию «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Баку сообщает о взятии под контроль свыше 60 позиций ВС Армении в Карабахе.