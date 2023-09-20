В Госдуме речь Зеленского в ООН назвали ложью для оправдания ядерного шантажа

В ходе выступления на Генассамблее ООН президент Украины заявил, в том числе, что Россия не имеет права на ядерное оружие.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал выступление Владимира Зеленского на 78-й Генассамблее ООН в интервью РИА Новости. Он заявил, что лидер киевского режима лжет с трибуны ради оправдания им же транслируемого ядерного шантажа и обстрелов Запорожской атомной электростанции (АЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В своей речи Зеленский в очередной раз обвинил Россию в использовании продовольствия и энергетики в качестве оружия. Он заявил, что Москва «депортировала» из Донбасса детей, а потом пыталась манипулировать информацией об утечках с Запорожской АЭС. И добавил, что РФ не имеет права на ядерное оружие, так как это Украина передала ей свой арсенал, совершив роковую ошибку.

Украинский лидер пообещал представить свои предложения по урегулированию конфликта на Совбезе ООН и заявил о подготовке Киевом «глобального саммита мира». Слуцкий назвал заявления Зеленского антироссийскими страшилками, которые в будущем помогут оправдать претензии на военную поддержку Запада, в частности США. И высмеял выдуманную позицию о том, что Украина воюет за европейские ценности и принципы демократии.

«Зеленский лжет. Лжет с трибуны ООН для оправдания собственного ядерного шантажа и терроризма с бесконечными обстрелами со стороны ВСУ Запорожской АЭС. Лжет, повторяя мантры Хилари Клинтон об угрозах „ресоветизации“. Лжет, чтобы оправдать своих американских хозяев, поставляющих смертельное вооружение киевскому режиму, из которого убивают мирных жителей Новороссии», — отметил Слуцкий.

По словам политика, Москва защищает свои национальные интересы и безопасность, спасает мир от нацизма и никому не угрожает. Ранее 5-tv.ru разбирался, почему фигура Зеленского все больше раздражает западных партнеров.