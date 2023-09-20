Дочь Михаила Ульянова похоронили рядом с родителями на Новодевичьем кладбище

Художница Елена Ульянова, дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова, нашла последний приют рядом с могилами родителей на Новодевичьем кладбище Москвы. Проститься с ней пришли друзья и близкие, а также сотрудники Театра имени Вахтангова, в котором отец покойной когда-то был художественным руководителем. О смерти 64-летней наследницы актера стало известно 15 сентября, ее тело в квартире на Большой Бронной обнаружила консьержка.

Коллеги из театра не забыли, как Елена Ульянова добивалась открытия двух памятников знаменитому папе — в Омске (Артист родился в селе Бергамак Омской области. — Прим. ред.) и Таре, городе его детства. По словам актрисы Елены Сотниковой, покойная дружила с 98-летней легендой Театра Вахтангова Юлией Борисовой, была очень привязана и тяжело переживала ее смерть в августе.

«Возможно, Леночке показалось, что и она должна уйти вместе с этим поколением великих вахтанговцев», — отметила Сотникова в интервью изданию aif.ru.

Елена Ульянова с трепетом берегла память отца, незадолго до смерти она передала театру часть его личных вещей и мебели. Женщина всегда посещала мероприятия театра, сотрудники и труппа считали ее родной. Неудивительно, ведь наследница народного артиста буквально выросла в этих стенах. Точные причины смерти дочери легендарного актера неизвестны, знакомые женщины были шокированы известием, так как ничего не знали о возможных проблемах со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кончине поэта-песенника Николая Добронравова, супруга композитора Александры Пахмутовой.