Путин выразил соболезнования Пахмутовой в связи со смертью Добронравова
Знаменитый поэт-песенник скончался в возрасте 94-х лет после продолжительной болезни.
Фото: Жуков Сергей / ТАСС
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Александре Пахмутовой в связи с кончиной поэта-песенника Николая Добронравова.
«Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход — большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин также отметил, что в творчестве поэта отразились яркие, незабываемые страницы истории страны.
Поэт Николай Добронравов скончался 16 сентября в возрасте 94-х лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Местом упокоения для Добронравова станет Новодевичье кладбище. Последнее пристанище там в разное время нашли Юрий Никулин, Евгений Леонов, Олег Табаков, Анатолий Папанов, Людмила Гурченко и другие.
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