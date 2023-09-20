«Готова делиться»: Валерия раскрыла секрет молодости и стройности

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 24 0

Певица Валерия поддерживает форму благодаря спорту каждый день и строгой диете

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Народной артистке России 55 лет. И в это сложно поверить, глядя на ее гладкую кожу и хрупкую фигуру!

Народная артистка РФ Валерия поделилась своим рецептом сохранения стройности и молодости. Звезда не раз говорила, что положительно относится к аппаратной косметологии, но на ней одной не продержаться. За кулисами концерта «Песни русского мира» на сцене Государственного Кремлевского Дворца певица призналась — ради красоты и подтянутости она готова на серьезные испытания воли.

Как отметила исполнительница, свою жизнь она не делит на определенные отрезки, пройденные года на судьбоносные этапы не делит и вообще не зависит от стороннего мнения. Так что современные поговорки вроде «50 — это новые 30» для Валерии не актуальны. Зато актуален спорт, диета и несгибаемый характер. Время идет, и каждый период сменяет предыдущий тихо и незаметно.

«Внутренне ничего не меняется, и я думаю, тому много причин. Но я каждый день занимаюсь спортом, жестко слежу за питанием, я очень организованный человек, я пытаюсь везде и все успевать, идти в ногу со временем. Где я беру энергию? Я не знаю, видимо, мне было изначально столько ниспослано этой энергии, что я готова делиться ею», — сказала артистка.

Слова Валерия подтверждает очевидными результатами и реальными действиями. Она не стесняется показать тело, над которым так упорно работает. Ранее, сообщал 5-tv.ru, певица показала себя в купальнике и доказала всем скептикам, что и в 55 лет можно выглядеть невероятно привлекательной.

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