Певица Валерия снялась в купальнике на отдыхе в Дубае: «Жизнь полна сюрпризов»

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 12 0

Певица Валерия снялась в купальнике на отдыхе в Дубае

Певица Валерия снялась в купальнике на отдыхе в Дубае: «Жизнь полна сюрпризов»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Поклонники исполнительницы восхитились ее фигурой.

Известная певица Валерия показала себя в купальнике во время отдыха в Дубае. Снимки 55-летняя звезда выложила в соцсетях. Об этом пишет издание Газета.ру.

На кадрах Валерия запечатлена в белоснежном халате чуть ниже колен. На голове блондинки — бежевая шляпка.

«Жизнь полна сюрпризов — на два дня оказались в Дубае. Завтра уже в Москве», — рассказала Валерия.

Поклонники выразили восхищение фигурой певицы и отметили, что многие девушки могут ей позавидовать.

«Ого, огонь»;

«Вы в прекрасной форме», — написали поклонники звезды.

Валерия прежде признавалась, что много времени уделяет тренировкам, занимается йогой, а также следит за питанием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких проектах теперь будет сниматься Иосиф Пригожин.

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