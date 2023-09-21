Странному поведению Захаровой на похоронах Гришечкина нашли объяснение

Актриса просила у проходящих мимо людей прикурить и сильно переживала.

Источники из ближайшего окружения звезды сериала «Счастливы вместе» Юлии Захаровой объяснили ее неоднозначное поведение на похоронах актера Вячеслава Гришечкина. Они связали это с личной трагедией артистки. Об этом сообщает издание KP.RU.

Церемония прощания с актером Вячеславом Гришечкиным. Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

На церемонии прощания и похоронах актера, которые состоялись 19 сентября, журналисты застали Захарову в нетрезвом виде. Актриса также просила у проходящих мимо людей прикурить.

Знакомые актрисы заявили, что поведение звезды можно объяснить личной бедой и восприимчивостью ее натуры. Выяснилось, что мать Захаровой сейчас находится в больнице.

«У Юли мама болеет, лежит в больнице, а Славу она сильно любила. Они играли в спектакле супругов и дружили. Его уход для нее стал ударом. Вот она и не сдержалась. Да Юлька сама по себе человек такой — многие вещи воспринимает близко к сердцу. Может и скандал устроить, и на грудь принять, — объяснили в окружении Юлии.

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