🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 22 сентября, на убывающей Луне постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех областях. Лучше сохранить жизненные силы, нежели растратить их на пустую болтовню.

♈ Овны

Значительную часть дня придется посвятить домашним делам. Могут неожиданно возникнуть бытовые проблемы, которые нужно решить быстро. Не исключено, что из-за этого придется отложить какие-то запланированные поездки, встречи, на которые вы собирались отправиться.

Космический совет: уделите время быту.

♉ Тельцы

Благоприятный день для учебы, творчества, интеллектуального труда. У вас отлично получается собирать и анализировать информацию, а также делать из нее правильные выводы. Полезно посещать семинары, мастер-классы, другие мероприятия, где можно встретить людей, разделяющих ваши интересы. Вероятны приятные знакомства.

Космический совет: вас могут ждать новые приятные знакомства.

♊ Близнецы

Вероятны удачные совпадения, неожиданные приятные события, сюрпризы. Возможен успех в делах, которые вы в последнее время считали почти безнадежными. Вам часто помогают окружающие, причем не только друзья и близкие, но и те, с кем вы были едва знакомы. Не исключено, что вам захочется скорректировать свои планы на будущее, пересмотреть приоритеты.

Космический совет: скорректируйте свои планы.

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♋ Раки

Если вы запланировали на этот день какие-то важные дела, занимайтесь ими самостоятельно. Во-первых, лучше вас все равно никто не справится. Во-вторых, если вы обратитесь к кому-то за помощью, то будете вынуждены слишком много времени потратить на объяснения и споры.

Космический совет: проявите самостоятельность.

♌ Львы

День принесет много неожиданных событий, удивительных и странных. Не исключены перемены в жизни. Начаться они могут с пустяка, но сделав первый шаг в новом направлении, вы уже не захотите останавливаться. Высок творческий потенциал. Появляются смелые, оригинальные идеи, в реализации которых помогут и близкие люди, и те, с кем вы познакомились недавно. Возможны интересные деловые предложения.

Космический совет: будьте открыты для творчества.

♍ Девы

В начале дня вероятны приятные неожиданности, сюрпризы и подарки. Будет возможность пообщаться с людьми, по которым вы в последнее время скучали, встретиться со старыми друзьями и хорошими знакомыми. Вторая половина дня проходит спокойно, но не слишком плодотворно. Это время хорошо подходит для того, чтобы довести до конца то, что было начато раньше, навести порядок в делах.

Космический совет: встретьтесь со старыми друзьями.

♎ Весы

День будет интересным. Вероятны какие-то неожиданные происшествия, удивительные совпадения, приятные сюрпризы. Могут измениться к лучшему отношения с родственниками и другими близкими людьми. Этот день подходит для того, чтобы объединить усилия для достижения общих целей. Не исключены незапланированные поездки. Будет возможность побывать в каких-то интересных местах, познакомиться с людьми, о которых вы много слышали. Не исключено начало романтической истории.

Космический совет: примите изменения в жизни.

♏ Скорпионы

Вас ждет удачный плодотворный день. Многое получается хорошо, часто вы добиваетесь поставленных целей, почти не прикладывая для этого усилий. Будет возможность заняться каким-то интересным делом, перспективным творческим проектом. День хорошо подходит для того, чтобы заняться чем-то совершенно новым.

Космический совет: займитесь чем-то новым.

♐ Стрельцы

День будет непростым. Но на пути не возникнет преград, которые заставили бы вас отказаться от задуманного. Вы проявляете завидное упорство и именно благодаря ему добиваетесь поставленных целей. Старые знакомые могут предложить помощь, но вы предпочтете обойтись без нее – и правильно сделаете. Любое сотрудничество сегодня будет не таким плодотворным и приятным, как вам хотелось бы. Зато действуя самостоятельно, вы сможете достичь больших успехов, чем ожидали. Важно верить в свои силы: любые сомнения отбрасывают вас назад.

Космический совет: действуйте самостоятельно.

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♑ Козероги

Вас ждет противоречивый и беспокойный день. Многое идет совсем не так, как вы предполагали, приходится сталкиваться с какими-то неожиданными трудностями. Но вы справитесь с ситуацией, найдете способ достичь поставленных целей. Иногда самыми эффективными оказываются смелые, экспериментальные методы.

Космический совет: будьте смелее.

♒ Водолеи

Это не слишком плодотворный день, но спокойный и приятный. Лучше не планировать на него важных дел: в них могут возникнуть затруднения, не исключены задержки. Не исключено, что вас подведут люди, на которых вы привыкли рассчитывать. Серьезные проблемы вряд ли возникнут, но поволноваться придется многим Водолеям.

Космический совет: не планируйте важных дел.

♊ Рыбы

Трудно будет избежать разногласий. Сегодня вы не склонны идти на уступки даже в мелочах, часто ссоритесь с людьми, не находите общего языка даже с теми, с кем прежде ладили. Старайтесь не ждать от окружающих слишком многого, сосредоточьтесь на том, что в ваших руках.

Космический совет: вы можете положиться только на себя.

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