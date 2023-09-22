🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 516 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в Льве готовит сложный критический день. На что следует обратить внимание?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 22 сентября, на убывающей Луне постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности абсолютно во всех областях. Лучше сохранить жизненные силы, нежели растратить их на пустую болтовню.

Овны

Значительную часть дня придется посвятить домашним делам. Могут неожиданно возникнуть бытовые проблемы, которые нужно решить быстро. Не исключено, что из-за этого придется отложить какие-то запланированные поездки, встречи, на которые вы собирались отправиться. 

Космический совет: уделите время быту.

Тельцы

Благоприятный день для учебы, творчества, интеллектуального труда. У вас отлично получается собирать и анализировать информацию, а также делать из нее правильные выводы. Полезно посещать семинары, мастер-классы, другие мероприятия, где можно встретить людей, разделяющих ваши интересы. Вероятны приятные знакомства. 

Космический совет: вас могут ждать новые приятные знакомства.

Близнецы

Вероятны удачные совпадения, неожиданные приятные события, сюрпризы. Возможен успех в делах, которые вы в последнее время считали почти безнадежными. Вам часто помогают окружающие, причем не только друзья и близкие, но и те, с кем вы были едва знакомы. Не исключено, что вам захочется скорректировать свои планы на будущее, пересмотреть приоритеты. 

Космический совет: скорректируйте свои планы.

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Раки

Если вы запланировали на этот день какие-то важные дела, занимайтесь ими самостоятельно. Во-первых, лучше вас все равно никто не справится. Во-вторых, если вы обратитесь к кому-то за помощью, то будете вынуждены слишком много времени потратить на объяснения и споры. 

Космический совет: проявите самостоятельность.

Львы

День принесет много неожиданных событий, удивительных и странных. Не исключены перемены в жизни. Начаться они могут с пустяка, но сделав первый шаг в новом направлении, вы уже не захотите останавливаться. Высок творческий потенциал. Появляются смелые, оригинальные идеи, в реализации которых помогут и близкие люди, и те, с кем вы познакомились недавно. Возможны интересные деловые предложения.

Космический совет: будьте открыты для творчества.

Девы

В начале дня вероятны приятные неожиданности, сюрпризы и подарки. Будет возможность пообщаться с людьми, по которым вы в последнее время скучали, встретиться со старыми друзьями и хорошими знакомыми.  Вторая половина дня проходит спокойно, но не слишком плодотворно. Это время хорошо подходит для того, чтобы довести до конца то, что было начато раньше, навести порядок в делах.

Космический совет: встретьтесь со старыми друзьями.

Весы

День будет интересным. Вероятны какие-то неожиданные происшествия, удивительные совпадения, приятные сюрпризы. Могут измениться к лучшему отношения с родственниками и другими близкими людьми. Этот день подходит для того, чтобы объединить усилия для достижения общих целей. Не исключены незапланированные поездки. Будет возможность побывать в каких-то интересных местах, познакомиться с людьми, о которых вы много слышали. Не исключено начало романтической истории.

Космический совет: примите изменения в жизни.

Скорпионы

Вас ждет удачный плодотворный день. Многое получается хорошо, часто вы добиваетесь поставленных целей, почти не прикладывая для этого усилий. Будет возможность заняться каким-то интересным делом, перспективным творческим проектом. День хорошо подходит для того, чтобы заняться чем-то совершенно новым. 

Космический совет: займитесь чем-то новым.

Стрельцы

День будет непростым. Но на пути не возникнет преград, которые заставили бы вас отказаться от задуманного. Вы проявляете завидное упорство и именно благодаря ему добиваетесь поставленных целей. Старые знакомые могут предложить помощь, но вы предпочтете обойтись без нее – и правильно сделаете. Любое сотрудничество сегодня будет не таким плодотворным и приятным, как вам хотелось бы. Зато действуя самостоятельно, вы сможете достичь больших успехов, чем ожидали. Важно верить в свои силы: любые сомнения отбрасывают вас назад.

Космический совет: действуйте самостоятельно.

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Козероги

Вас ждет противоречивый и беспокойный день. Многое идет совсем не так, как вы предполагали, приходится сталкиваться с какими-то неожиданными трудностями. Но вы справитесь с ситуацией, найдете способ достичь поставленных целей. Иногда самыми эффективными оказываются смелые, экспериментальные методы. 

Космический совет: будьте смелее.

Водолеи

Это не слишком плодотворный день, но спокойный и приятный. Лучше не планировать на него важных дел: в них могут возникнуть затруднения, не исключены задержки. Не исключено, что вас подведут люди, на которых вы привыкли рассчитывать. Серьезные проблемы вряд ли возникнут, но поволноваться придется многим Водолеям. 

Космический совет: не планируйте важных дел.

Рыбы

Трудно будет избежать разногласий. Сегодня вы не склонны идти на уступки даже в мелочах, часто ссоритесь с людьми, не находите общего языка даже с теми, с кем прежде ладили. Старайтесь не ждать от окружающих слишком многого, сосредоточьтесь на том, что в ваших руках. 

Космический совет: вы можете положиться только на себя.

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+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
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-0.54 102.36
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