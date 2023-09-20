Умер иллюстратор «Дяди Степы» и «Старика Хоттабыча» Герман Мазурин

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Художнику был 91 год.

Умер иллюстратор «Дяди Степы» и «Старика Хоттабыча» Герман Мазурин

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Ушел из жизни знаменитый иллюстратор к детским произведениям, заслуженный художник РСФСР Герман Мазурин. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств.

В пресс-службе уточнили, что Мазурина не стало вчера, 19 сентября. Ему был 91 год. Причина смерти не разглашается.

Герман Мазурин родился в 1932 году в Пензе. Любовь к искусству он начал проявлять в юношеские годы, когда обучался в художественной школе. Затем он решил получить соответствующее образование и поступил на графический факультет Московского государственного художественного института имени Сурикова.

Обучаясь на третьем курсе он нарисовал самого узнаваемого детьми милиционера Дядю Степу для стихотворения Сергея Михалкова.

За свою жизнь Мазурин создал иллюстрации к более чем 200 изданиям. В их числе «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина, а также повести Марка Твена.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер художник-иллюстратор детских книг Николай Устинов.

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