Два спасателя погибли при повторном обрушении аварийного дома в Балашихе

Два спасателя погибли в результате повторного обрушения дома в Балашихе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Во время проведения работ на них упала бетонная конструкция.

Согласно данным, полученным ресурсом, один из погибших — 42-летний начальник спасательного расчета. Он родился в Ингушетии и неоднократно спасал людям жизни. Например, десять лет назад он принимал участие в спасении пострадавших от страшных паводков на Дальнем востоке.

Информацию о гибели сотрудников подтвердили в МЧС. В ведомстве отметили, что из-под завалов, в общей сложности, были извлечены четыре спасателя. С выжившими работают врачи.

Ранее сообщалось о троих погибших в результате произошедшего в Балашихе. По предварительным данным, в жилом доме прогремел взрыв газовоздушной смеси. Прибывший на место ЧП губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что под завалами оставались женщина и ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал, СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Балашихе.