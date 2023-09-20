В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заражения новым штаммом COVID-19

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Рита Миронова
Рита Миронова 20 0

Роспотребнадзор: в России вариант COVID-19 «пирола» пока не обнаружили

В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заражения новым штаммом COVID-19

Фото: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Граждан призвали не паниковать и помнить, сейчас начинается сезон респираторных вирусных заболеваний.

В России не зафиксировано случаев заражения новым штаммом коронавируса «пирола». Об этом в эфире одного из федеральных каналов сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В Российской Федерации пока этот вариант не обнаружен», — сказала она.

Также специалист призвала граждан не паниковать, так как сейчас начинается сезон респираторных вирусных заболеваний. При этом, по сравнению с прошлым годом, заболеваемость в сентябре снизилась.

Врачи предупреждают о приближении нового, более заразного штамма COVID-19 «пирола». В настоящий момент обстановка в Москве на уровне подготовки. Вспышек заболевших новым штаммом коронавируса пока не наблюдается. Чаще всего москвичи обращаются в больницу с простудой.

При этом 19 сентября в Сокольниках возобновил работу коронавирусный госпиталь. В Департаменте здравоохранения Москвы также сообщили, что работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме во время осеннего сезона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому нужно опасаться нового штамма коронавируса «пирола».

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