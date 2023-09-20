Путин дал тревожный намек Южной Корее по Украине во время визита Ким Чен Ына

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 155 0

Korea Times: Путин дал намек Южной Корее во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына

Путин дал тревожный намек Южной Корее по Украине во время визита Ким Чен Ына

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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В Сеуле встреча лидеров России и КНДР вызвала нервную реакцию.

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном намекнул Южной Корее о том, что ей лучше прекратить поддержку Украины. Об этом газете The Korea Times заявил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

По мнению ученого, сигнал Путина заключался в том, что, если Южная Корея будет помогать Украине, то Россия поможет Северной Корее в развитии ракетного и ядерного потенциала за счет передачи российских технологий.

Ланьков также подчеркнул важность того, что первый зарубежный визит после карантина из-за пандемии коронавируса Ким Чен Ын совершил именно в Россию.

Накануне стало известно, что российского посла в Южной Корее Андрея Кулика вызвали в МИД страны на фоне визита Ким Чен Ына в Россию. Дипломату выразили обеспокоенность тем, что в рамках встречи лидера КНДР с Владимиром Путиным стороны затрагивали темы военного и военно-технического сотрудничества. Кулику передали требование о соблюдении Москвой резолюции Совбеза ООН и заявили, что подобные контакты угрожают отношениям России и Южной Кореи.

В свою очередь российское посольство выступило с заявлением, в котором обратило внимание на соблюдение Москвой всех обязательств и отметило, что настоящие угрозы в регионе исходят от сотрудничества Южной Кореи и США.

На минувшей неделе Ким Чен Ын побывал с визитом в России, где встретился с Путиным на космодроме Восточный. Лидеры двух стран провели переговоры в узком и широком форматах, которые продолжались около четырех часов.

В Приморье северокорейский лидер посетил военный аэродром и фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». Во Владивостоке Ким Чен Ыну в океанариуме показали шоу с участием моржа, дельфинов и тюленей. Также он посмотрел балет «Спящая красавица», поставленный на Приморской сцене Мариинского театра.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой ценный подарок преподнесли Ким Чен Ыну в России.

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