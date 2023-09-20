Поэта Николая Добронравова проводили в последний путь под бурные аплодисменты

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 32 0

Гости прощальной церемонии взорвались в овациях, когда увидели гроб писателя.

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Умер поэт-песенник Николай Добронравов

Умершего поэта-песенника Николая Добронравова проводили в последний путь громкими овациями. Во время прощания с писателем в Концертном зале имени Петра Чайковского гости мероприятия взорвались бурными аплодисментами, когда вынесли гроб мужчины. Об этом стало известно сайту 5-tv.ru.

Супруга Добронравова Александра Пахмутова поблагодарила всех присутствующих. За это она также удостоилась громких аплодисментов от коллег, друзей и фанатов поэта.

«Спасибо, что пришли», — сказала женщина.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились новые подробности похорон Николая Добронравова. Оказалось, что гроб, в котором будет похоронен поэт-песенник, выполнен из сосны и ясеня и покрыт матовым лаком. Стоимость такой работы варьируется от 170 до 200 тысяч рублей.

По словам специалистов, внутренняя отделка гроба представляет собой белоснежный атлас, сатин и бархат, а нижняя часть оснащена деревянными ручками с креплениями из бронзы.

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