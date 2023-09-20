Атлас и бронза: появились новые подробности похорон Николая Добронравова

Гроб поэта Добронравова стоимостью в 200 тысяч рублей выполнен из сосны и ясеня
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
В концерном зале имени Чайковского проходит церемония прощания с поэтом.
Гроб, в котором будет похоронен Николай Добронравов, выполнен из сосны и ясеня и покрыт матовым лаком. По информации utro.ru, стоимость такой работы варьируется от 170 до 200 тысяч рублей.
В концерном зале имени Чайковского 20 сентября проходит церемония прощания с поэтом. Родные, близкие и коллеги могут проводить в последний путь Николая Николаевича — роскошный гроб уже стоит на легендарной сцене.
«Выбранный для похорон Добронравова гроб — лучшее решение для достойных проводов усопшего в иной мир», — рассказали в ритуальном агентстве.
По словам специалистов, внутренняя отделка гроба представляет собой белоснежный атлас, сатин и бархат, а нижняя часть оснащена деревянными ручками с креплениями из бронзы.
Советский и российский поэт Николай Добронравов ушел из жизни 16 сентября в возрасте 94 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Местом упокоения для Добронравова станет Новодевичье кладбище. Последнее пристанище там в разное время нашли Юрий Никулин, Евгений Леонов, Олег Табаков, Анатолий Папанов, Людмила Гурченко и другие.
Ранее 5-tv.ru писал, что состояние Пахмутовой после смерти супруга продолжает ухудшаться.
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