«Влюбленный и безумно одинокий»: Алексей Воробьев порассуждал о судьбе Кена

По словам артиста, ему резонируют проблемы, с которыми сталкивается бойфренд Барби.

Алексей Воробьев назвал Кена надломленным персонажем. О сложной судьбе бойфренда Барби экс-участник «Евровидения» эксклюзивно порассуждал с корреспондентом 5-tv.ru на съемках клипа на песню «Дурочка-любовь».

По сюжету клипа герой Воробьева предстает в образе Кена, который разбивает сердце солисткам группы «Фабрики» и блогеру Helen Yes в образе Барби-психолога. Несмотря на это, Воробьев убежден, что судьба Кена намного труднее, чем можем показаться с первого взгляда.

«Давайте честно, Кен — один из самых драматичных персонажей современной поп-культуры. Потому что, когда покупают игрушки, никто не играет в Кена, он всегда остается один, брошен, никому не нужен. Все играют в Барби. Кен — это некая придаточная кукла просто для того, чтобы был. Никто не знает об этой боли одиночества. О сердце, которое так и остается нелюбимым, и которому это так нужно», — отмечает экс-участник «Евровидения».

Алексей Воробьев отмечает, что проблемы, с которыми сталкивается бойфренд Барби, резонируют ему самому, и боль, которая переполняет его героя, очень ему близка.

«Внутри это, конечно, надломленный персонаж, мужчина, который всем сердцем, может, хочет любить, но по факту, если говорить про Кена, как про куклу и персонажа, он вечно недолюбленный, влюбленный и вечно одинокий», — отмечает артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Воробьев столкнулся с проблемами после операции.