«Влюбленный и безумно одинокий»: Алексей Воробьев порассуждал о судьбе Кена

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 260 0

Алексей Воробьев назвал Кена надломленным персонажем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам артиста, ему резонируют проблемы, с которыми сталкивается бойфренд Барби.

Алексей Воробьев назвал Кена надломленным персонажем. О сложной судьбе бойфренда Барби экс-участник «Евровидения» эксклюзивно порассуждал с корреспондентом 5-tv.ru на съемках клипа на песню «Дурочка-любовь».

По сюжету клипа герой Воробьева предстает в образе Кена, который разбивает сердце солисткам группы «Фабрики» и блогеру Helen Yes в образе Барби-психолога. Несмотря на это, Воробьев убежден, что судьба Кена намного труднее, чем можем показаться с первого взгляда.

«Давайте честно, Кен — один из самых драматичных персонажей современной поп-культуры. Потому что, когда покупают игрушки, никто не играет в Кена, он всегда остается один, брошен, никому не нужен. Все играют в Барби. Кен — это некая придаточная кукла просто для того, чтобы был. Никто не знает об этой боли одиночества. О сердце, которое так и остается нелюбимым, и которому это так нужно», — отмечает экс-участник «Евровидения».

Алексей Воробьев отмечает, что проблемы, с которыми сталкивается бойфренд Барби, резонируют ему самому, и боль, которая переполняет его героя, очень ему близка.

«Внутри это, конечно, надломленный персонаж, мужчина, который всем сердцем, может, хочет любить, но по факту, если говорить про Кена, как про куклу и персонажа, он вечно недолюбленный, влюбленный и вечно одинокий», — отмечает артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Воробьев столкнулся с проблемами после операции.

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
92.02
-1.22 97.93
-0.69
Неожиданный финансовый взлет: какие четыре знака станут магнитом для дене...

Последние новости

15:40
«Из дома не выгонишь»: стоит ли девушкам жениться на айтишниках
15:31
Авиация РФ за сутки сбила два самолета Су-27 ВСУ под Донецком
15:26
Показала слишком много: Ирина Шейк шокировала интернет снимком в мини-юбке
15:20
«Зубы дракона»: линия обороны ВС РФ превратилась в страшную реальность для ВСУ
15:12
«Проигрывает по всем ТТХ»: почему танк Leopard оказался «бумажным тигром»
15:09
Успешнее живых: кто из звезд продолжает зарабатывать миллионы даже после смерти

Сейчас читают

"С пацанами проще": Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц "Фабрики"
AKMAL’ признался, что ходит голым после концерта: «Я так отдыхаю»
Больше санкций: Чехию ожидает резкий рост цен на электроэнергию
«Дурочка-любовь»: Алексей Воробьев закрутил сразу с четырьмя звездными красотками

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд