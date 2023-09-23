«Слава Богу не сбылось!»: Виктория Дайнеко советует доверять пространству
Виктория Дайнеко советует доверять пространству
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Раньше певица расстраивалась, когда желаемое не воплощалось в реальность.
Виктория Дайнеко советует доверять пространству. Об исполнении своих желаний певица эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».
По мнению Дайнеко, когда загадываешь желание или мечтаешь о чем-то, важно не зацикливаться на этом, иначе желаемое не сбудется.
«Я считаю, что нужно учится доверять пространству вокруг себя», — уверена певица.
Артистка поделилась своими наблюдениями и рассказала, что в те моменты, когда она от всей души хотела исполнения той или иной мечты, она просто-напросто не воплощалась в реальность. Сначала Дайнеко расстраивалась, а чуть позже к ней стала приходить мудрость.
«Спустя какое-то время ты понимаешь: „Слава Богу не сбылось!“. Поэтому если что-то не сбывается, значит так оно и надо», — убеждена певица.
Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Дайнеко подчеркнула важность создания доброго контента.
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