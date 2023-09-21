«Что с руками, Филипп?» — Киркоров исполнил долгожданную просьбу певицы Славы
Певец Киркоров показал на видео левую руку после операции по просьбе Славы
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Народный артист уверил, что заявление Славы — абсолютная ложь.
Видео с певцом Филиппом Киркоровым выложила в своем личном блоге супруга скандально известного доктора Тимура Хайдарова Светлана Сильваши. На ролике Филипп показал свою левую руку, отреагировав на просьбу Славы. Недавно решившая засудить хирурга исполнительница заявила, что Киркоров испытывает огромные проблемы после операции у хирурга.
На ролике народный артист РФ, гордо демонстрируя недавно сделанные бицепсы подчеркивает, что они действительно красивы. Затем певец обращается непосредственно к Славе, отвечая на ее заявления в сети о некачественно проведенном вмешательстве и перевязках.
«Ну и что у меня с рукой»? — вопрошает Киркоров певицу, указывая на внешне здоровую руку.
Киркоров на видео опроверг слухи о перевязках после операций.
Светлана Сильваши прокомментировала ситуацию, заявив, что Киркоров разоблачил очередную клевету, направленную против Хайдарова.
«Так получилось, что в момент выхода ее видео, Филипп был рядом. И тут же продемонстрировал свои руки, которые надо заметить — в прекрасном состоянии. И таким образом разоблачил очередную ложь», — прокомментировала ситуацию супруга хирурга.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Любовь Успенская показала Славе по видеозвонку. Певица Слава впервые рассказала, для чего вынесла скандал с Тимуром Хайдаровым на публику. Почему артистка до последнего молчала о проблемах после операции? И что стало последней каплей?
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