Вашингтон продумал грамотную стратегию, где украинский лидер — всего лишь пешка?

Сейчас в США активно поддерживают президента Украины Владимира Зеленского. Но даже такие «преданные» партнеры могут отказаться от своей помощи. Такое мнение высказал сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times.

Специалист уверен, что скорее всего у главы Украины получится убедить американских партнеров выделить еще деньги. Но такой «подарок» может стать последним для Зеленского.

Эксперт считает, что политик получит урезанный пакет помощи, а после этого его отправят в отставку.

«Вряд ли он вернется», — констатировал автор статьи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский вызывает все больше раздражения у Запада. Он прилетел в Нью-Йорк на генассамблею ООН в своем военном образе, но вот только теперь отношение к украинскому президенту резко изменилось.

Для американских СМИ он уже не бравый герой, а человек, который обстреливает собственные территории и тратит миллиарды долларов, которые выделяет Вашингтон.