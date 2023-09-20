«Останется в силе»: в ООН прокомментировали прекращение огня в Карабахе
ООН прокомментировала прекращения огня в Карабахе
Фото: Reuters / Siranush Sargsyan
Что думают в Организации Объединенных Наций про остановку боевых действий в регионе?
В Нагорном Карабахе прекратились боевые действия. ООН надеется на то, что такое решение приведет к долгосрочному и мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил официальный предстатель генерального секретаря Организации Объеденных Наций Стефан Дюжаррик. Его слова цитирует информационное агентство ТАСС.
«Мы очень надеемся, что прекращение огня останется в силе и приведет к более долгосрочному решению», — заявил политик.
Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».
Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.
Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.
Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.
В мае 2023 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.
МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны Азербайджана выразили соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев.
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