В Минобороны Азербайджана выразили соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев
Расследование дела продолжается.
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Азербайджан выразил соболезнования России в связи с гибелью миротворцев, работавших в Нагорном Карабахе. Завление появилось на сайте минобороны иностранного государства.
«Выражаем сожаление по поводу случившегося, приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих», — подчеркивалось в заявлении.
В числе прочего отмечалось, что расследование дела продолжает. Россия и Азербайджан работают сообща по этому вопросу.
Российские миротворцы погибли в результате обстрела их автомобиля в Нагорном Карабахе днем 20 сентября. В российском оборонном ведомстве рассказали, что контингент РФ находился в пути с наблюдательного поста. Огонь настиг их в районе населенного пункта Джанятаг. Атака велась с помощью стрелкового оружия.
Какая именно сторона открыла огонь — не уточняется. На место были направлены представители следственных ведомств РФ и Азербайджана. Они устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.
Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».
Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.
Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.
Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.
В мае 2023 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.
МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что сегодня происходит в Нагорном Карабахе и зачем Пашинян звонил Путину.
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