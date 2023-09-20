В Минобороны Азербайджана выразили соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 11 0

Расследование дела продолжается.

В Минобороны Азербайджана выразили соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Нагорный Карабах

Азербайджан выразил соболезнования России в связи с гибелью миротворцев, работавших в Нагорном Карабахе. Завление появилось на сайте минобороны иностранного государства.

«Выражаем сожаление по поводу случившегося, приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих», — подчеркивалось в заявлении.

В числе прочего отмечалось, что расследование дела продолжает. Россия и Азербайджан работают сообща по этому вопросу.

Российские миротворцы погибли в результате обстрела их автомобиля в Нагорном Карабахе днем 20 сентября. В российском оборонном ведомстве рассказали, что контингент РФ находился в пути с наблюдательного поста. Огонь настиг их в районе населенного пункта Джанятаг. Атака велась с помощью стрелкового оружия.

Какая именно сторона открыла огонь — не уточняется. На место были направлены представители следственных ведомств РФ и Азербайджана. Они устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

В мае 2023 года в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Тогда Сергей Лавров заявил, что стороны приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. В 2022 и 2023 годах на саммитах под эгидой Евросоюза премьер-министр Армении Никол Пашинян признавал Нагорный Карабах частью территории Азербайджана.

МИД РФ в официальном заявлении призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить кровопролитие, исключить жертвы среди мирных жителей и прекратить ведение боевых действий. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел России в ночь с 19 на 20 сентября после продолжения резкой эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сегодня происходит в Нагорном Карабахе и зачем Пашинян звонил Путину.

Тема:
Нагорный Карабах
20 сент
Карабах капитулировал, Пашинян звонит Путину: самое главное о ситуации
20 сент
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и премьер-министра Армении Пашиняна
20 сент
Армянская оппозиция начала процедуру импичмента Пашиняна
20 сент
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
20 сент
Концерт рэпера Снуп Догга в Ереване находится под угрозой срыва
20 сент
Российские миротворцы погибли при обстреле их автомобиля в Нагорном Карабахе
20 сент
Путин: российские миротворцы работают со всеми сторонами конфликта в Карабахе
20 сент
«Все к этому шло»: политолог Михайлов о капитуляции Нагорного Карабаха
20 сент
При помощи миротворцев РФ удалось достичь договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе
20 сент
МО РФ: миротворцы продолжают выполнять свои функции в Нагорном Карабахе
+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
96.62
0.40 103.37
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:26
Актер Бабу умер после 30 лет полной парализации тела
23:17
Гендер-пати у Останкинской башни: Рэпер ST и Ассоль узнали пол будущего ребенка
23:08
Камасутра духовных танцев: Джигурда раскрыл секрет совершенного секса
23:04
В Минобороны Азербайджана выразили соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев
22:52
Карабах капитулировал, Пашинян звонит Путину: самое главное о ситуации
22:38
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и премьер-министра Армении Пашиняна

Сейчас читают

Анна Семенович дала совет полным людям: вот как надо защищать себя от нападок других
Венки от Путина и Пахмутовой: как выглядит могила поэта Добронравова
Обычные танкеры проскочили Северный морской путь: более 2 млн баррелей везут в Китай
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России