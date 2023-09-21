«Бьются в конвульсиях»: Захарова высмеяла попытки Запада сохранить былое влияние

Пресс-секретарь российского МИД обличила истинное отношение западников к развивающимся странам.

«Коллективный Запад», в котором объединились сегодня государства НАТО и Евросоюза (ЕС), из последних сил бьется за возможность сохранить былое влияние на мировой арене, но ему не удастся остаться на прежнем уровне. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе с корреспондентом «Известий» Максимом Приходой. Тем временем Россия ни с кем не воюет за «глобальный юг», она просто является частью мирового большинства, отметила она.

«Бьются, наверное, в истерике и агрессивных конвульсиях те самые западники, которые буквально еще недавно не видели страны развивающиеся и не собирались их признавать в качестве ровни себе. Если сейчас они и заинтересованы в том, чтобы каким-то образом начать с ними взаимодействовать, так или иначе все равно на поверхность всплывает их истинное отношение к этим странам», — сказала Захарова.

В подтверждение своих слов пресс-секретарь МИД РФ привела заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова об идеологии Брюсселя, сделанное на полях Генассамблеи ООН. Глава дипведомства подчеркнул, что равное отношение Запада к другим странам невозможно, так как его идеология заключалась в разделении мира на «прекрасный сад», под которым подразумеваются государства НАТО и ЕС, и «дикие джунгли» — все остальные точки на карте мира. Такое отношение, полагает Захарова, сильно повлияла историческая колониальная политика европейских держав.

«Вся история сегодняшнего дня — о том, что Запад не хочет отдавать свои „кровные преференции“, какие-то особые позиции, на которые они претендуют в качестве управляющего звена нашей планеты. Вот как они управляли своими колониями 100-200-300 лет, как они занимались работорговлей, выкачкой ресурсов, точно также, несмотря на процесс деколонизации 20 века, они продолжали это делать», — заявила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что сегодня ситуация прежняя, ничего не изменилось, кроме «обертки». Запад по-прежнему несправедливо перераспределяет прибыль, применяет так называемую мягкую силу, вмешивается во внутренние дела других государств, провоцирует смены режимов и отнимает ресурсы. Принципы прежние, но влияние становится косвенным, ибо очевидное остальной мир не примет.

Запад не смог стать истинным лидером, так как думал лишь о своем успехе, добавила Захарова. Не хватило способности нести ответственность, думать не только о своих амбициях и достижениях, но и об интересах остальных.

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