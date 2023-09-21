Запас прочный: Россия накопила рекордный объем золота в резервах

Россия накопила рекордный объем золота в резервах
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Что означают цифры из статистики и каков прогноз на будущее?
Запасы российского золота составили 2332 тонны по итогам ушедшего года — это рекорд за 21 год. Такие данные содержатся в статистике Всемирного совета по золоту, которую проанализировали «Известия».
В прошлом году Россия заняла пятое место по объемам золотых резервов. Возглавляли рейтинг США, Германия, Италия и Франция. Как следует из данных Центробанка на 1 сентября, российские международные резервы составили 581,6 миллиарда долларов, в том числе монетарное золото — 144,7 миллиарда долларов.
Анализируя ситуацию, эксперт ФГ «Финам» Александр Потавин отметил: рост геополитической напряженности привел к пересмотру валютных рисков многими национальными регуляторами. Именно поэтому хранение резервов в разных защитных активах, к каким относится золото, снижает вероятность обесценивания, изъятия и других проблем.
«Целенаправленное создание значительных запасов драгметалла означает, что страна большое количество денег тратит не на свое развитие, а складывает их в кубышку. Довольно часто власти так поступают, когда видят для себя рост геополитических рисков», — подчеркнул специалист.
Дополнительным поводом увеличения золотого запаса России стало ожидание вероятного появления единой валюты стран БРИКС. Уже известно, что она будет обеспечена драгметаллом. С начала года стоимость золота выросла примерно на 8%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и ЕС не ведут диалог по переподключению РСХБ к SWIFT. Но почему?
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