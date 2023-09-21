В Киеве сообщают о серии взрывов

В Киеве сообщают о серии прогремевших взрывов. Эту информацию подтвердил и мэр города Виталий Кличко.

Помимо прочего, комментируя ситуацию, он отметил, что в отдельных районах наблюдается отключение электроэнергии. Как долго это будет длиться — пока неясно.

В Шевченковском районе, отметил чиновник, обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте.

В Минобороны России слухи и слова Кличко пока никак не комментируют.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны проведения спецоперации за сутки.