В Киеве сообщают о серии взрывов
Информацию подтверждает и мэр города Кличко. Он дал свой комментарий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
В Киеве сообщают о серии прогремевших взрывов. Эту информацию подтвердил и мэр города Виталий Кличко.
Помимо прочего, комментируя ситуацию, он отметил, что в отдельных районах наблюдается отключение электроэнергии. Как долго это будет длиться — пока неясно.
В Шевченковском районе, отметил чиновник, обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте.
В Минобороны России слухи и слова Кличко пока никак не комментируют.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны проведения спецоперации за сутки.
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