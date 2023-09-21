Российские военные ни за что не уступят провокаторам отбитые позиции. Киевский режим несет огромные потери.

Армия России продолжает выполнять сложнейшие боевые задачи в зоне проведения спецоперации на Украине. В Минобороны РФ показали, как расчеты РСЗО «Торнадо-С» за доли секунд уничтожает противника. Такой слаженной работе можно только позавидовать: киевский режим несет огромные потери и давно это признает.

Минобороны заявило о сбитых беспилотниках ВСУ в четырех российских регионах

Также в Минобороны показали, как российских военных готовят к работе в зоне СВО. В частности, обучают управлять РСЗО БМ-21 «Град». Смекалка и быстрота реакции — вот что важно при отработке приемов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, за что польский депутат выставил счет Украине.