«Дело в ней»: почему SHAMAN скрывал свою жену от поклонников
SHAMAN объяснил, почему пять лет скрывал жену от поклонников
Фото: Instagram* / e.a.martynova
Исполнитель счастливо женат шестой год.
Исполнитель SHAMAN долгое время не афишировал свою личную жизнь, но позже все-таки признался поклонникам, что женат. Почему он скрывал супругу от зрителей, певец рассказал изданию aif.ru.
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По словам Ярослава Дронова, дело в самой супруге. Елена Мартынова не любит публичность, ей некомфортно от повышенного внимания.
«Это большой стресс. Быть публичным человеком — тоже работа. И от этого тоже можно устать. Мы, скажем так, официально „расчехлились“ потому, что пошли какие-то слухи, сплетни, небылицы. Такие, которые даже я, со своей богатой фантазией, не смог бы придумать. Поэтому просто расставили все на свои места», — признался SHAMAN.
Впервые о своем статусе SHAMAN заявил спустя пять лет брака. Точнее, это сделала супруга — опубликовала их общее фото в социальных сетях и поздравила мужа с первым юбилеем.
Мартынова старше Дронова на 13 лет, но разница в возрасте не мешает супругам жить душа в душу. Как рассказывал певец в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru, для это — всего лишь цифры в паспорте.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как жена SHAMAN относится к его выступлениям в зоне СВО.
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