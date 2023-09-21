«Дело в ней»: почему SHAMAN скрывал свою жену от поклонников

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 19 0

SHAMAN объяснил, почему пять лет скрывал жену от поклонников

«Дело в ней»: почему SHAMAN скрывал свою жену от поклонников

Фото: Instagram* / e.a.martynova

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Исполнитель счастливо женат шестой год.

Исполнитель SHAMAN долгое время не афишировал свою личную жизнь, но позже все-таки признался поклонникам, что женат. Почему он скрывал супругу от зрителей, певец рассказал изданию aif.ru.

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По словам Ярослава Дронова, дело в самой супруге. Елена Мартынова не любит публичность, ей некомфортно от повышенного внимания.

«Это большой стресс. Быть публичным человеком — тоже работа. И от этого тоже можно устать. Мы, скажем так, официально „расчехлились“ потому, что пошли какие-то слухи, сплетни, небылицы. Такие, которые даже я, со своей богатой фантазией, не смог бы придумать. Поэтому просто расставили все на свои места», — признался SHAMAN.

Впервые о своем статусе SHAMAN заявил спустя пять лет брака. Точнее, это сделала супруга — опубликовала их общее фото в социальных сетях и поздравила мужа с первым юбилеем.

Мартынова старше Дронова на 13 лет, но разница в возрасте не мешает супругам жить душа в душу. Как рассказывал певец в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru, для это — всего лишь цифры в паспорте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как жена SHAMAN относится к его выступлениям в зоне СВО.

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