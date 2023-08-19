«Великая женщина»: как жена SHAMAN относится к его выступлениям в зоне СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 1 500 0

SHAMAN признался, что его жена переживает из-за концертов в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Исполнитель отметил, что супруга относится с понимаем ко всем его решениям.

Ни для кого не секрет, что SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) настоящий патриот своей страны. Автор и исполнитель всячески поддерживает российских бойцов, устраивая им концерты, в том числе в зоне специальной военной операции. Он признался, что его супруга, конечно, переживает из-за этого, но всегда относится с пониманием.

«Конечно же, она очень сильно переживает. Но это мой путь. Она с пониманием относится к моей личности, к моему естеству, которое вот так чувствует. И она с большим уважением относится ко мне, а я отношусь с большим уважением к ней. И у нас, когда случаются какие-то разногласия, но все равно, когда я говорю ей, что я решил так, и она говорит: „Это правильное решение“. Я говорю: „Почему правильное“? — „Потому что твое“. Поэтому она у меня, конечно, великая женщина. Даже нет сомнения», — заявил SHAMAN на фестивале «Таврида.АРТ».

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Прежде исполнитель признался, что после встречи с российскими бойцами не может перестать думать о тех, кто сейчас на передовой. SHAMAN восхитился их мужеством и подчеркнул смелость находящихся в зоне СВО людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему фанаты исполнителя не дарят ему цветы. Вместо этого поклонники переводят деньги благотворительным организациям.

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