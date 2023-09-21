Можно дискутировать: зачем Аббас хочет встретиться с Путиным

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 31 0

Политолог Светов объяснил, зачем Путин встретится с президентом Палестины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Evgeny Biyatov; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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Тема:
Арабо-израильский конфликт

Война или мир? Что именно президент Палестины будет просить у лидера России?

Стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас собирается приехать с дипломатическим визитом в Россию до конца года. Политик собирается встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным. Политолог Юрий Светов рассказал эксклюзивно сайту 5-tv.ru, для чего глава Палестины хочет встретиться с российским президентом.

Дело в том, что мыслящие люди в арабском государстве наблюдают за тем, как решаются проблемы в мире и стремятся положить конец конфликту с Израилем

«Они смотрят за ситуацией с Донецком и Луганском, этими народными республиками, как развивалась их история. И наконец, они смотрят за ситуацией, которая сейчас развязалась в Нагорном Карабахе. Это, в общем-то, один из немногих примеров, когда государство осуществило реинтеграцию региона с помощью военной силы. И палестинцы взвешивают все эти обстоятельства и думают, как им себя вести, что им делать в этом раскладе», — объяснил политолог.

Возможно, что лидеры Палестины считают, что пора уже договориться с Израилем, а не обстреливать его территории. Ведь насилие порождает насилие. Политолог считает, что на подобную тему и состоится диалог с президентом России.

«Мы недооцениваем порой того обстоятельства, что самые разные политики в мире действительно относятся к Владимиру Путину с уважением. Они могут не соглашаться с его действиями, с его философией. Но они прекрасно знают, по всем этим годам, что с Путиным можно говорить», — рассказал специалист.

А вот, например, с главой США Джо Байденом вряд ли получится прийти к мнению, которое устроит всех. Ведь американский лидер работает по строгой методичке, которую он и выдаст представителям Палестины.

Даже несмотря на то, что сейчас у России более-менее хорошие отношения с Израилем, у Палестины есть шанс прийти к компромиссу при диалоге с Путиным. В этом конфликте между двумя государствами РФ может выступить в роли третей стороны, которая приведет страны к миру.

Но политолог отметил, что Россия готова быть посредником только в мирном решение конфликта. Путин не собирается снабжать оружием Палестину.

«А желающих снабдить Палестину оружием хватает. Были сведения, что из Украины оружие, которое они получает от Запада утекает туда тоже», — сообщил Светов.

В любом случае, единственный шанс существовать Палестине рядом с Израилем — это мир, который может принести Россия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что происходит между Израилем и Палестиной.

Тема:
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