Можно дискутировать: зачем Аббас хочет встретиться с Путиным
Политолог Светов объяснил, зачем Путин встретится с президентом Палестины
Фото, видео: www.globallookpress.com / Evgeny Biyatov; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru
Война или мир? Что именно президент Палестины будет просить у лидера России?
Стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас собирается приехать с дипломатическим визитом в Россию до конца года. Политик собирается встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным. Политолог Юрий Светов рассказал эксклюзивно сайту 5-tv.ru, для чего глава Палестины хочет встретиться с российским президентом.
Дело в том, что мыслящие люди в арабском государстве наблюдают за тем, как решаются проблемы в мире и стремятся положить конец конфликту с Израилем
«Они смотрят за ситуацией с Донецком и Луганском, этими народными республиками, как развивалась их история. И наконец, они смотрят за ситуацией, которая сейчас развязалась в Нагорном Карабахе. Это, в общем-то, один из немногих примеров, когда государство осуществило реинтеграцию региона с помощью военной силы. И палестинцы взвешивают все эти обстоятельства и думают, как им себя вести, что им делать в этом раскладе», — объяснил политолог.
Возможно, что лидеры Палестины считают, что пора уже договориться с Израилем, а не обстреливать его территории. Ведь насилие порождает насилие. Политолог считает, что на подобную тему и состоится диалог с президентом России.
«Мы недооцениваем порой того обстоятельства, что самые разные политики в мире действительно относятся к Владимиру Путину с уважением. Они могут не соглашаться с его действиями, с его философией. Но они прекрасно знают, по всем этим годам, что с Путиным можно говорить», — рассказал специалист.
А вот, например, с главой США Джо Байденом вряд ли получится прийти к мнению, которое устроит всех. Ведь американский лидер работает по строгой методичке, которую он и выдаст представителям Палестины.
Даже несмотря на то, что сейчас у России более-менее хорошие отношения с Израилем, у Палестины есть шанс прийти к компромиссу при диалоге с Путиным. В этом конфликте между двумя государствами РФ может выступить в роли третей стороны, которая приведет страны к миру.
Но политолог отметил, что Россия готова быть посредником только в мирном решение конфликта. Путин не собирается снабжать оружием Палестину.
«А желающих снабдить Палестину оружием хватает. Были сведения, что из Украины оружие, которое они получает от Запада утекает туда тоже», — сообщил Светов.
В любом случае, единственный шанс существовать Палестине рядом с Израилем — это мир, который может принести Россия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что происходит между Израилем и Палестиной.
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