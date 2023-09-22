«Социально желательное поведение»: как найти подход к школьным хулиганам

Специалист объяснила, что нет плохих детей — есть плохие поступки.

Для многих детей школьные годы становятся настоящим испытанием, если в одном классе с ними учится неадекватный хулиган. Зачастую, дети боятся противостоять агрессивным сверстникам, а повлиять на поведение задир в силах лишь родители и учителя. Как правильно вести себя с такими детьми, изданию Газета.ру рассказала клинический психолог и психоаналитик Вера Золотых.

По словам специалиста, родителям важно объяснить ребенку, что не стоит реагировать на выходки хулигана агрессией — вместо этого необходимо обратиться за помощью к учителю. Дети должны понимать, что плох не сам хулиган, а поступки, которые он совершает. К тому же, иногда одноклассники сами провоцируют буйного ребенка, чтобы получить от него реакцию. Родителям стоит объяснить, что так делать не нужно.

Психолог также отметила, что сложному ученику может помочь работа с психологом в группе.

«Трудный ребенок должен сидеть как можно ближе к учителю, чтобы у него было меньше возможностей отключаться от учебного процесса. Хорошо работают общественные поручения — раздать и собрать тетради одноклассников, следить за дисциплиной в классе. А похвала за старания подкрепляет социально желательное поведение такого ученика», — объяснила Вера Золотых.

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