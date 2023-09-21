«Кровавый театр»: Киев готовит информационную провокацию в Херсоне

В город стягиваются немецкие и испанские съемочные группы.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что Киев может готовить информационную провокацию в Херсоне. Об этом он предупредил в своем Telegram-канале.

Подозрения у него вызвали стекающиеся в город немецкие и испанские съемочные группы. По его словам, они намерены снимать постановочные кадры для создания материалов о якобы «пытках гражданских лиц» во время освобождения Херсона. Работает иностранное телевидение под бдительным контролем ВСУ, добавил Сальдо.

«Продолжают устраивать кровавый театр, так как больше ничего не умеют», — прокомментировал он.

Политик обратил внимание, что публика на Западе, в большинстве своем, уже перестала верить фейкам Украины. Сальдо призвал жителей Херсона сохранять бдительность. Он напомнил, как «режиссеры-убийцы» уже калечили и убивали людей ради пиара в Константиновке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ заявило о провокации Киева во время ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.