Минобороны РФ заявило о провокации Киева во время ротации инспекторов МАГАТЭ

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 17 0

Несмотря на вмешательство украинской стороны, российские военные обеспечили безопасный переход миссии.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Киев попытался дискредитировать Вооруженные силы (ВС) РФ во время ротации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, заявило Минобороны РФ.

Как отмечает ведомство, украинская сторона применила на пути их движения средства, которые имитировали взрывы боеприпасов.

«Несмотря на провокацию украинской стороны, военнослужащие РФ обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС», — отмечалось в сообщении.

Российские военнослужащие объявили режим прекращения огня рядом с местом перехода МАГАТЭ на Запорожской АЭС и безусловно его соблюдали.

28 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что украинские боевики усиливают наступление в Запорожской области, из-за чего возрастает риск ущерба для ЗАЭС. Также он напомнил о своих прошлых заявлениях о том, что недопустимо применение атак с атомной электростанции или же в ее сторону.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области со страной в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ не бьют по ЗАЭС из артиллерии, но используют для ударов дроны.

Тема:
Спецоперация
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