Концерт Полины Гагариной в Омске перенесли, причина неизвестна

Что стало причиной переноса концерта?

Концерт певицы Полины Гагариной в Омске перенесли. Как сообщается на странице стадиона G-Drive Арена в «ВКонтакте», выступление состоится 28 октября. Первоначальной датой было 16 число.

«Концерт великолепной Полины Гагариной на G-Drive Арене перенесен на 28 октября», — написали организаторы.

В концертной программе артистка представит новую историю своей жизни. Поклонников ждут яркие инсталляции, космический свет и масштабный живой звук.

Организаторы уточнили, что для прохода на шоу будут действовать те же билеты, которые продавали изначально. Начало концерта запланировано на 19:00.

Полина Гагарина пока никак не комментировала перенос концерта, поэтому причина остается неизвестна. Не поступало никакой информации и от ее представителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина назвала своим главным недостатком.