Концерт Полины Гагариной в Омске перенесли, причина неизвестна
Шоу успешной певицы РФ Полины Гагариной в Омске перенесли на 28 октября
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Что стало причиной переноса концерта?
Концерт певицы Полины Гагариной в Омске перенесли. Как сообщается на странице стадиона G-Drive Арена в «ВКонтакте», выступление состоится 28 октября. Первоначальной датой было 16 число.
«Концерт великолепной Полины Гагариной на G-Drive Арене перенесен на 28 октября», — написали организаторы.
В концертной программе артистка представит новую историю своей жизни. Поклонников ждут яркие инсталляции, космический свет и масштабный живой звук.
Организаторы уточнили, что для прохода на шоу будут действовать те же билеты, которые продавали изначально. Начало концерта запланировано на 19:00.
Полина Гагарина пока никак не комментировала перенос концерта, поэтому причина остается неизвестна. Не поступало никакой информации и от ее представителей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина назвала своим главным недостатком.
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