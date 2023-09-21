Международный молодежный ядерный форум открылся в Обнинске

Эфирная новость 5 0

Если говорить про развитие атомной промышленности, здесь Россия уже давно центр мирового притяжения.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Обнинске проходит молодежный ядерный форум. В нем принимают участие студенты, аспиранты, ученые, эксперты из разных стран. Среди ключевых тем — глобальные вызовы и новые технологии. А еще перспективы создания в Обнинске главного мирового хаба по подготовке кадров для атомной отрасли. Подробнее обо всем — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

В коридорах и залах ядерного института звучат десятки языков — от Африкаанса до испанского. На конференции молодые ученые из 50 стран. И у каждого здесь есть свой проект.

Индонезия предлагает обмен опытом в сфере образования, ЮАР приглашает наших инженеров строить атомные станции, в Египте мы уже возводим огромную АЭС «Эль-Дабаа» — проект уровня Асуанской плотины.

«Мы очень нуждаемся в этом проекте. Он крупнейший за последние 10 лет. Вместе с Россией мы будем развивать мирную атомную энергетику», — говорит делегат из Египта Ибрагим Гамаль Хамди Муххамед Хелми.

«Индия и Россия находятся в тесном сотрудничестве. Мы обмениваемся технологиями. Работаем и в атомной сфере», — говорит доктор инженерно-технологического института Индии Амандип Син Оберой.

Росатом присутствует в Африке и занимается созданием электрических мощностей. Мы заинтересованы в строительстве АЭС», — говорит представитель энергетической компании ЮАР Мамолателло Пуле.

Обнинск — родина мирного атома. Именно здесь была создана первая в Союзе АЭС. А позже появился ядерный институт МИФИ. На одной из недавних встреч с Владимиром Путиным и главой Росатома обсуждали проект образовательного кластера, что создадут на базе этого института. Сюда будут приезжать студенты со всего света и изучать последние достижения атомной промышленности.

«МИФИ — это, наверное, лучший вуз на планете, который может этот проект реализовать. И наши разработки будущего, связанные с замыканием топливного цикла в четвертом поколением атомной энергетики, с термоядом, с квантовыми фотонными вычислениями. Все это будет передано сюда, в эту такую мировую копилку ядерных знаний», — говорит гендиректор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев.

Впрочем, если говорить про развитие атомной промышленности, здесь Россия уже давно центр мирового притяжения. Наши специалисты построили энергоблоки в 12 странах. Последний проект Турецкой АЭС «Аккую» сделан под ключ.

АЭС — не единственное, что Росатом может предложить зарубежным партерам. Вот новые цеха завода в подмосковной Дубне. Здесь продукты обрабатывают излучением — для лучшей сохранности. Метод инновационный, бояться не стоит — никакого повышенного радиационного фона нет.

«Продукция поступает на конвейерную линию. Соответственно, проходит под пучком ускоренных электронов», — говорит исполнительный директор центра обработки ускоренными электронами «Акцентр» Артем Кузнецов.

«И снова Калужская область. Здесь возводят завод по производству радиофармпрепаратов — это ядерная медицина. Он станет крупнейшим в Европе», — отмечает Балдин.

Такие лекарства в нашей стране уже создают, и много лет. Они спасают жизни онкобольных. Из России медицинские изотопы поставляют в десятки стран.

«Мы ведем переговоры с Вьетнамом, активно сотрудничаем с Китаем, Индией. Они не новички в этих технологиях. Умеют делать их и сами. Но мы предлагаем свои технологии и апробированное оборудование», — отмечает Алексей Лихачев.

Когда здесь, в Калужской области, запустят новые цеха, экспорт заметно вырастет. Создание собственных производств на базе Росатома обсуждают уже несколько азиатских и латиноамериканских стран.

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
96.08
-0.54 102.36
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:51
Международный молодежный ядерный форум открылся в Обнинске
20:39
США заявили, что не будут передавать Украине ракеты ATACMS
20:30
«Где еще такой народ?» — Поплавская рассказала, из чего жены военных плетут сети для СВО
20:12
Путин призвал делать все, чтобы бойцы СВО могли обеспечивать свои семьи
20:10
Путин заявил о росте числа молодых людей до 9,7 млн к 2035 году
20:07
Не в сети: жители Ростовской области столкнулись со сбоями в мобильной связи

Сейчас читают

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
На прощание с поэтом Добронравовым приехали Геннадий Зюганов, Зара и Лев Лещенко
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Работаю над собой ежедневно»: Полина Гагарина назвала свой главный недостаток

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России