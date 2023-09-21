Международный молодежный ядерный форум открылся в Обнинске

В Обнинске проходит молодежный ядерный форум. В нем принимают участие студенты, аспиранты, ученые, эксперты из разных стран. Среди ключевых тем — глобальные вызовы и новые технологии. А еще перспективы создания в Обнинске главного мирового хаба по подготовке кадров для атомной отрасли. Подробнее обо всем — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

В коридорах и залах ядерного института звучат десятки языков — от Африкаанса до испанского. На конференции молодые ученые из 50 стран. И у каждого здесь есть свой проект.

Индонезия предлагает обмен опытом в сфере образования, ЮАР приглашает наших инженеров строить атомные станции, в Египте мы уже возводим огромную АЭС «Эль-Дабаа» — проект уровня Асуанской плотины.

«Мы очень нуждаемся в этом проекте. Он крупнейший за последние 10 лет. Вместе с Россией мы будем развивать мирную атомную энергетику», — говорит делегат из Египта Ибрагим Гамаль Хамди Муххамед Хелми.

«Индия и Россия находятся в тесном сотрудничестве. Мы обмениваемся технологиями. Работаем и в атомной сфере», — говорит доктор инженерно-технологического института Индии Амандип Син Оберой.

Росатом присутствует в Африке и занимается созданием электрических мощностей. Мы заинтересованы в строительстве АЭС», — говорит представитель энергетической компании ЮАР Мамолателло Пуле.

Обнинск — родина мирного атома. Именно здесь была создана первая в Союзе АЭС. А позже появился ядерный институт МИФИ. На одной из недавних встреч с Владимиром Путиным и главой Росатома обсуждали проект образовательного кластера, что создадут на базе этого института. Сюда будут приезжать студенты со всего света и изучать последние достижения атомной промышленности.

«МИФИ — это, наверное, лучший вуз на планете, который может этот проект реализовать. И наши разработки будущего, связанные с замыканием топливного цикла в четвертом поколением атомной энергетики, с термоядом, с квантовыми фотонными вычислениями. Все это будет передано сюда, в эту такую мировую копилку ядерных знаний», — говорит гендиректор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев.

Впрочем, если говорить про развитие атомной промышленности, здесь Россия уже давно центр мирового притяжения. Наши специалисты построили энергоблоки в 12 странах. Последний проект Турецкой АЭС «Аккую» сделан под ключ.

АЭС — не единственное, что Росатом может предложить зарубежным партерам. Вот новые цеха завода в подмосковной Дубне. Здесь продукты обрабатывают излучением — для лучшей сохранности. Метод инновационный, бояться не стоит — никакого повышенного радиационного фона нет.

«Продукция поступает на конвейерную линию. Соответственно, проходит под пучком ускоренных электронов», — говорит исполнительный директор центра обработки ускоренными электронами «Акцентр» Артем Кузнецов.

«И снова Калужская область. Здесь возводят завод по производству радиофармпрепаратов — это ядерная медицина. Он станет крупнейшим в Европе», — отмечает Балдин.

Такие лекарства в нашей стране уже создают, и много лет. Они спасают жизни онкобольных. Из России медицинские изотопы поставляют в десятки стран.

«Мы ведем переговоры с Вьетнамом, активно сотрудничаем с Китаем, Индией. Они не новички в этих технологиях. Умеют делать их и сами. Но мы предлагаем свои технологии и апробированное оборудование», — отмечает Алексей Лихачев.

Когда здесь, в Калужской области, запустят новые цеха, экспорт заметно вырастет. Создание собственных производств на базе Росатома обсуждают уже несколько азиатских и латиноамериканских стран.