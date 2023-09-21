Студенты медколледжа в Мордовии отравились газом, пятеро в реанимации

Студенты медицинского колледжа в Краснослободске отравились газом. Были госпитализированы 23 человека, при этом пятеро из них попали в реанимацию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Возраст пострадавших — от 17 лет до 21 года. Несовершеннолетних среди них девять человек. Состояние попавших в реанимацию оценивается как средней тяжести. Остальные легче перенесли отравление, однако они продолжают находиться под присмотром врачей.

Местные жители сообщали, что перед отравлением странный запах ощущался по всеми городу.

Накануне в подмосковной Балашихе случилась большая трагедия. В результате взрыва газа в жилом здании погибли и пострадали люди. Разбор завалов закончился сегодня ранним утром. Из-под обломков достали тела женщины и ее пятилетней дочери. Спасатели до последнего не теряли надежду найти их живыми.

Ранее эксперт по пожарной безопасности рассказал 5-tv.ru, как обнаружить утечку газа.