«Полгода точно»: стали известны подробности о состоянии Игоря Николаева

Исполнитель находится под пристальным наблюдением медиков.

Певец Игорь Николаев, попавший в реанимацию с проблемами с сердцем, прооперирован и уже переведен в общую палату. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на близкого друга исполнителя.

Артист сам обратился к врачам с жалобами на боли в сердце. После проведенных исследований было принято решение делать операцию. Николаеву провели коронарное шунтирование, операция, по оценке медиков, прошла успешно. Кроме того, по словам его друга, хирурги поменяли стенты, которые были установлены 63-летнему певцу в феврале этого года.

«Он уже пришел в себя, уже шутит. Врачи говорят, что, как минимум, недели две Игорю еще лежать в больнице. Ну, а концерты придется отменить на полгода точно. Сейчас будет реабилитация после операции, нужен отдых», — говорит источник издания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Отар Кушанашвили призвал поклонников молиться за Игоря Николаева.