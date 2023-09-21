МО РФ сообщило о пяти нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 16 0

Огонь с момента заключения договоренностей зафиксировали в двух районах.

МО РФ сообщило о пяти нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Фото: Reuters / ARTEM MIKRYUKOV

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Тема:
Нагорный Карабах

После заключения договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе зафиксировано пять нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что огонь зафиксировали в Шушинском и Мардакертском районах.

«Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха проводится разбирательство по данным фактам», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Именно при помощи миротворцев РФ удалось достичь договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Владимир Путин сообщал, что российские миротворцы работают со всеми сторонами конфликта и оказывают всю возможную помощь мирному населению региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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