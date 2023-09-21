Уголовное дело возбуждено после гибели миротворцев РФ в Нагорном Карабахе

Уголовное дело возбуждено после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Российские миротворцы погибли при обстреле их автомобиля в Нагорном Карабахе 20 сентября. Контингент РФ находился в пути с наблюдательного поста. Огонь из стрелкового оружия настиг их в районе населенного пункта Джанятаг.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Именно при помощи миротворцев РФ удалось достичь договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Владимир Путин сообщал, что российские миротворцы работают со всеми сторонами конфликта и оказывают всю возможную помощь мирному населению региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе задержаны.