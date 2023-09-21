Путин назвал рекордно низкую безработицу индикатором эффективности политики

Рекордно низкая безработица в России является индикатором эффективности экономической политики. Об этом заявил президент Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета.

Однако российский лидер указал и на то, что данная ситуация может привести к дефициту трудовых ресурсов.

«Мы знаем, что уже сталкивается, такая проблема уже существует. И мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу», — указал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уровень безработицы в РФ дошел до исторического минимума. Так, с начала 2023 года в службе занятости зарегистрировались 78 тысяч человек. Всего в стране 487 тысяч нетрудоустроенных граждан, это на 27% меньше, чем в прошлом году.