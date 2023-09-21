«Ему стыдно»: Путин пошутил над Грефом, который попросил миллиард

Глава одного из ведущих банков страны попросил финансовой поддержки для своего проекта.

Президент РФ Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, который попросил из бюджета миллиард рублей в год на поддержку учебного проекта в сфере IT. Разговор между чиновниками завязался в Великом Новгороде в рамках рабочей поездки президента.

Так, Греф попросил финансовой помощи у властей, заявив, что это «недорого». По его словам, такие деньги нужны на строительство школ.

«Хорошо. Сколько?» — спросил Путин.

«Я бы сказал, если вы выделите миллиард в год, будет здорово», — ответил Греф.

Российский лидер отметил, что данный ответ от главы Сбера он «вытащил клещами». Почему Греф не мог назвать точную сумму?

«Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», — добавил на это президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, санкции в чем-то тормозят Россию, но и стимулируют ее развитие.