«Ему стыдно»: Путин пошутил над Грефом, который попросил миллиард

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 52 0

Путин пошутил над Грефом, который попросил денег

«Ему стыдно»: Путин пошутил над Грефом, который попросил миллиард

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава одного из ведущих банков страны попросил финансовой поддержки для своего проекта.

Президент РФ Владимир Путин пошутил над главой Сбербанка Германом Грефом, который попросил из бюджета миллиард рублей в год на поддержку учебного проекта в сфере IT. Разговор между чиновниками завязался в Великом Новгороде в рамках рабочей поездки президента.

Так, Греф попросил финансовой помощи у властей, заявив, что это «недорого». По его словам, такие деньги нужны на строительство школ.

«Хорошо. Сколько?» — спросил Путин.

«Я бы сказал, если вы выделите миллиард в год, будет здорово», — ответил Греф.

Российский лидер отметил, что данный ответ от главы Сбера он «вытащил клещами». Почему Греф не мог назвать точную сумму?

«Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», — добавил на это президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, санкции в чем-то тормозят Россию, но и стимулируют ее развитие.

+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
96.08
-0.54 102.36
-1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:58
Главное — не забыть: ученые назвали продукт, который улучшает память
23:45
Таинственная брюнетка: Niletto показал фанатам свою возлюбленную
23:33
Пять тысяч человек остались без света в Туле из-за аварийного отключения
23:26
«Почти отличное»: Вучич о сотрудничестве с США и Россией
23:12
Как прошли переговоры Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху: самое главное
23:01
«За ним никто не последует»: Зеленского предупредили о последствиях своих решений

Сейчас читают

"Противно смотреть!": родившую дочь Орлову обвинили в отсутствии материнской любви
На прощание с поэтом Добронравовым приехали Геннадий Зюганов, Зара и Лев Лещенко
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России