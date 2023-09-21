«Почти отличное»: Вучич о сотрудничестве с США и Россией

Вучич: Сербия развивает сотрудничество с США и не прерывает связи с РФ
Фото: Reuters / Brendan McDermid
По его словам, Сербия сегодня развивает отношения со многими странами.
У Сербии сегодня «почти отличное» сотрудничество с США. Страна также старается держать связь и с другими государствами, заявил сербский президент Александр Вучич, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.
По словам политика, Сербия сегодня развивает отношения со многими странами, включая государства Африки, Азии и Латинской Америки.
«Мы не разделяем людей по цвету кожи и религиозным убеждениям, поэтому наши отношения с КНР, Южной Кореей, Японией и многими арабскими и мусульманскими странами находятся на высочайшем историческом уровне. Мы также не прерываем наших важных и исторических связей с РФ», — подчеркнул Вучич.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вучич выразил недовольство ускоренным процессом вступления Украины в ЕС.
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