Мэр Москвы Собянин приказал отремонтировать 55 спортивных объектов в столице

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Алина Крылова
Алина Крылова 9 0

Глава города дал первое поручение после официального вступления в должность.

Мэр Москвы Собянин приказал отремонтировать 55 спортивных объектов в столице

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился капитально отремонтировать не менее 55 спортивных объектов за 2024–2026 годы. Распоряжение стало первым в новом сроке главы города после переизбрания. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

Только за последние тринадцать лет количество занимающихся спортом жителей Москвы увеличилось в 2,6 раза, почти до 5,5 миллиона человек. Чтобы отметить это событие, Сергей Собянин потребовал привести уже существующие площадки в надлежащее состояние, вернув им прежнюю работоспособность, а при необходимости, усовершенствовав их.

«Сегодня в Москве действует 29 015 спортивных зон, среди которых спортплощадки и комплексы уличных тренажеров во дворах и парках, физкультурно-оздоровительные комплексы, катки и лыжные трассы», — официально проинформировал Собянин.

Помимо уже запланированных мероприятий по модернизации в Москве Собянин инициировал ремонт комплексов уличной гимнастики и спортивных тренажеров в парках, школьных стадионах и дворах.

По состоянию на 13 сентября план по строительству спортивных сооружений в Москве уже выполнен на 100%. В столице уже построены все 14 объектов, возведение которых было запланировано на 2023 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин поручил построить школу, детский сад и поликлинику на юге Москвы.

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