Собянин: на юге Москвы построят школу, детский сад и поликлинику

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Новые инфраструктурные объекты Москвы уже согласованы.

Собянин: на юге Москвы построят школу, детский сад и поликлинику

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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В Москве появится 14 новых социальных объектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«Одобрили проекты строительства поликлиники в поселении Рязановском ТиНАО, а также школы, детского сада и поликлиники в Бирюлеве Восточном», — написал мэр Москвы.

Собянин отметил, что данные объекты будут возведены по программе стимулирования создания мест приложения труда. Появятся новая школа, детсады и поликлиника в Москве за счет инвесторов.

Также в других районах на юге столицы будет построено еще десять объектов, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего в ТиНАО в 2024–2026 годах в Троицком и Новомосковском административных округах планируется построить 46 детских садов и 34 школы.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро «Потапово».

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