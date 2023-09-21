Собянин: на юге Москвы построят школу, детский сад и поликлинику

Новые инфраструктурные объекты Москвы уже согласованы.
Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко
В Москве появится 14 новых социальных объектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
«Одобрили проекты строительства поликлиники в поселении Рязановском ТиНАО, а также школы, детского сада и поликлиники в Бирюлеве Восточном», — написал мэр Москвы.
Собянин отметил, что данные объекты будут возведены по программе стимулирования создания мест приложения труда. Появятся новая школа, детсады и поликлиника в Москве за счет инвесторов.
Также в других районах на юге столицы будет построено еще десять объектов, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Всего в ТиНАО в 2024–2026 годах в Троицком и Новомосковском административных округах планируется построить 46 детских садов и 34 школы.
Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро «Потапово».
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