В Госдуме назвали сроки повышения пенсий в РФ

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Алина Крылова
Алина Крылова 187 0

Депутат Бессараб: в России с 1 января 2024 года увеличатся пенсии

В Госдуме назвали сроки повышения пенсий в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alex Kazakov IZVESTIA

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Плановая индексация пенсий будет проведена совсем скоро. Однако подождать все же придется.

Россиян с 1 января 2024 года ждет очередное повышение пенсий. С соответствующим заявлением вышла член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Планируется, что уже в первый день нового года в силу вступят поправки, затрагивающие почти все социальные выплаты. В первую очередь стоит радоваться возрастным гражданам страны, рассчитывающим улучшить свое финансовое положение. Подробности и размер новых выплат озвучен пока не был, однако будет опубликован чуть позже.

«С Нового года, с 1 января, а потом с 1 февраля произойдут соответствующие изменения по индексации практически всех видов социальных выплат и пособий», — приводит Lenta.ru слова парламентария.

Примечательно, что предыдущая индексация должна вступить в силу уже 1 октября. В России ее уже назвали рекордной: с нового месяца размер «тела» вырастет на 10,5%. Однако в отличие от грядущих изменений, октябрьские выплаты затронут только военных пенсионеров и граждан, имеющих военное довольствие.

Чуть ранее вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов предложил выплачивать россиянам 13-ю пенсию перед днем рождения. По его инициативе, выплаты по аналогии с 13 зарплатой должны получать все достигшие пенсионного возраста граждане, вне зависимости от рабочего и социального статуса, гласит текст проекта. 

Ранее 5-tv.ru писал, что такое накопительная пенсия и как она функционирует. 

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