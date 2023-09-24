«Уникальный продукт»: Дибров, Седокова на презентации приложения «VK Видео»

На площадке будут представлены как видео длительного формата, так и короткие.

20 сентября VK презентовало новое приложение «VK Видео» в своем центральном офисе в Москве. На мероприятии присутствовали Филипп Киркоров, Дмитрий Дибров, Анна Седокова, Баста, Нурлан Сабуров, Алексей Столяров и другие. Ведущим презентации стал Азамат Мусагалиев.

«На самом деле в социальных сетях видео существует уже давно, уже много лет. Но мы поняли, что как раз сейчас тот самый момент, когда имеет смысл взять все, что связано с видео, обернуть по-новому и сделать так, чтобы нравилось, самое главное, нашим пользователям», — эксклюзивно рассказал директор по видеосервисам VK Федор Ежов корреспонденту 5-tv.ru.

По его признанию, на площадке будут представлены как видео длительного формата, так и короткие. Однако основной акцент разработчики делают на длинные ролики от трех минут. Сейчас средняя продолжительность просмотра одного видео составляет более 60 минут. Как отмечает директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента Николай Дуксин, это хороший результат.

«Наша задача сделать максимально комфортные условия для зрителя и для автора, который выкладывает свой контент, используя социальные механики, которые были у нас за плечами в виде социальной сети. Это такой уникальный продукт, в котором сейчас действительно есть абсолютно все: спорт, юмор, travel, фильмы, сериалы», — рассказал Николай Дуксин.

Анна Седокова называет себя королевой статусов ВКонтакте, и является уже давнишним пользователем российской социальной сети. Сейчас певица только рада тому, что соцсеть масштабируется.

«Слушайте, я на самом деле знаю, что VK — это дружная история, коммьюнити, которое очень долгие-долгие-долгие годы вместе. Мне кажется, что в VK свой климат, и уже давно должна была появиться еще одна платформа», — отмечает артистка.

Ведущий психологически-музыкального шоу «Сессия» Дмитрий Дибров уверен, что «VK Видео» — это оптимальный способ развития отечественной видеоиндустрии.

«VK Видео» — очень серьезная структура, организация, это просто форпост», — убежден шоумен.

А российский фитнес-блогер Алексей Столяров отмечает, что, когда он выкладывает контент на отечественные площадки, он чувствует уверенность в завтрашнем дне. Сам он зарегистрирован на платформе с 2007 года.

«Есть с чем сравнивать, когда только были эти истории с блокировками. Я как от лица блогеров говорю, человек, который говорит правду-матку, не вот эти люди, которые придумывают или у которых есть деньги. Действительно был момент, когда одна компания провела тоже презентацию своего приложения, было это два года назад. Было это очень странно, и мы тогда все блогеры немножечко в шоке были, потому что странная была презентация, странный был движок, странное было приложение, странный был сайт», — вспоминает Столяров.

По признанию директора музыкальной экосистемы Николая Дуксина, целевая аудитория нового приложения разнообразна: «VK Видео» рассчитано как на самых маленьких пользователей, так и на людей старшего поколения. Работа над усовершенствованием приложения идет по сей день.

Ранее 5-tv.ru писал, что VK подводит итоги фестиваля «Таврида. АРТ».