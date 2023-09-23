Ранняя смерть? Почему сердечникам необходима регулярная диспансеризация

Людям, которые делали хирургические вмешательства, также следует прибегнуть к этой медицинской услуге.

Практически во всем мире, в том числе в России, смерть чаще всего наступает из-за проблем с сердцем. Чтобы предотвратить неожиданную кончину следует регулярно проходить диспансерное наблюдение. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал изданию aif.ru подробно об этой медицинской услуге.

«Увеличение охвата застрахованных лиц, поставленных на диспансерное наблюдение, свидетельствует о своевременном выявлении и предупреждении осложнений, что, в свою очередь, повышает доступность и качество оказания медицинской помощи для пациентов», — сообщил специалист.

Что такое диспансерное наблюдение?

Диспансерное наблюдение — это медицинское обследование, которое регулярно должны проходить люди с хроническими заболеваниями. К этим недугам относятся и проблемы с сердечно-сосудистой системой, включая перенесенный инфаркт. Также следует обратиться к диспансерному наблюдению, если пациент недавно перенес кардиохирургическое вмешательство.

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