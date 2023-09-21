Врач рассказал, как коронавирус влияет на почки

Людям без хронических недугов также нужно быть начеку.

О том, как коронавирус влияет на почки, 5-tv.ru рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. По его словам, инфекция, в первую очередь, вражески настроена против людей с хроническими заболеваниями «второго сердца».

«COVID-19 любой, неважно какой штамм, влияет на здоровье человека очень выборочно, избирательно. Он, как правило, находит слабые места человека, на которые влияет. Например, если у человека хронические заболевания почек, мочекаменные болезни, хронический пиелонефрит или другие проблемы в анамнезе, коронавирус может обострить их. Во время заболевания может сильно повыситься давление, усилятся отеки, обострятся проблемы с мочеиспусканием, боли в пояснице», — отметил врач.

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При этом у совершенно здоровых людей, как сообщил Лишин, вероятность поражения будет маленькая, но она все равно остается. Человек может не знать, что у него проблемы с почками. Коронавирусная инфекция может спровоцировать, раскрыть затаившиеся недуги. Вместе с тем терапевт обратил внимание на то, что генетика может играть роль.

«Мы исследуем влияние коронавируса на генетику. От генов точно зависит, как человек болеет, переносит болезнь, например, определенные мутации могут стать отягощающим фактором, привести к более тяжелой форме болезни», — заключил врач.

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