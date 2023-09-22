Владимир Путин провел переговоры с Сердаром Бердымухамедовым

Владимир Путин поговорил по телефону с Сердаром Бердымухамедовым. Лидеры России и Туркмении подтвердили взаимный настрой на дальнейшие развитие двусторонних отношений в духе стратегического партнерства.

Диалог состоялся в особенный день. Российский президент тепло поздравил коллегу с днем рождения.