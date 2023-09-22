Владимир Путин провел переговоры с Сердаром Бердымухамедовым

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Переговоры глав государств прошли в особенный день.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Владимир Путин поговорил по телефону с Сердаром Бердымухамедовым. Лидеры России и Туркмении подтвердили взаимный настрой на дальнейшие развитие двусторонних отношений в духе стратегического партнерства.

Диалог состоялся в особенный день. Российский президент тепло поздравил коллегу с днем рождения.

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