Владимир Путин провел переговоры с Сердаром Бердымухамедовым
Переговоры глав государств прошли в особенный день.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Владимир Путин поговорил по телефону с Сердаром Бердымухамедовым. Лидеры России и Туркмении подтвердили взаимный настрой на дальнейшие развитие двусторонних отношений в духе стратегического партнерства.
Диалог состоялся в особенный день. Российский президент тепло поздравил коллегу с днем рождения.
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