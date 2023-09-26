Александр Ширвиндт: существование величайшей России пытаются размыть пошлостью

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 345 0

По мнению народного артиста РСФСР, именно рутина убивает талант и творческое начало.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Александр Ширвиндт советует не увязать в рутине. О важности баланса в жизни народный артист РСФСР порассуждал на большой пресс-конференции, посвященной 100-летнему юбилейному сезону Московского академического театра сатиры.

«Мы прожигаем жизнь и не помним, что нужно жить сегодня, а не упираться в каждодневную суету и не забывать, что существует баланс между чем-то и чем-то, а не упертое монотонное пропагандистское поле», — уверен Ширвиндт.

По мнению народного артиста РСФСР, именно рутина убивает талант и творческое начало.

«Тогда жизнь, творчество, работа, взаимоотношения, коллектив становятся бессмысленны. Надо дифференцировать великие определения „Родина“, „патриотизм“. Существование такой величайшей страны на этой несчастной планете как Россия размывается монотонностью, пошлостью. Это ужасно», — уверен Александр Ширвиндт.

Народный артист РСФСР в следующем году отметит свой юбилей — 90-летие. Самыми его яркими ролями являются работы в таких кинокартинах как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Трое в лодке, не считая собаки», «Самая обаятельная и привлекательная», «Бабник» и другие. В 2000 году он стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры, а в 2021 — президентом театра. На посту худрука Александра Ширвиндта заменил Сергей Газаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ширвиндта замучили мысли о прошлом.

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