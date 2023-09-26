«С чего у вас будет все хорошо?»: Дайнеко верит в то, что ее песни сбываются

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 12 0

Виктория Дайнеко верит в то, что ее песни могут сбываться

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По мнению певицы, музыкальные композиции могут запрограммировать человека на определенные события.

Виктория Дайнеко верит в то, что ее песни могут сбываться. Об этом певица эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко на фестивале молодого искусства «Таврида. АРТ».

По признанию Дайнеко, в своем творчестве она старается реже выбирать грустные песни про любовь, не считая тех ситуаций, когда ей действительно разбивают сердце. Например, в тот момент, когда она записывала песню «Сотри его из memory», артистка страдала по одному из своих возлюбленных, и просто-напросто решила перенести переполняющие ее эмоции на бумагу.

«А так, в целом, если у меня, например, все хорошо на душе, я не выбираю грустные песни о любви, потому что я действительно считаю, что они могут сбываться», — делится певица.

Виктория Дайнеко сравнила музыкальные композиции с мантрой, будучи уверенной, что они могут запрограммировать человека на определенные события. Ведь если каждый день повторять себе что-то негативное, то оно непременно сбудется.

«Представляете, вы каждый день поете грустные песни о любви. С чего у вас будет все хорошо?» — заключила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Дайнеко подчеркнула важность создания доброго контента.

+15° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
Нашел любовь и боится будущего: как живет Игорь, который с 11 лет носит маму без ног и зрения на руках
15:31
«С чего у вас будет все хорошо?»: Дайнеко верит в то, что ее песни сбываются
15:27
Тренажерный зал с видом: космонавт Борисов провел экскурсию по МКС
15:21
«Идеальное преступление»: в США заявили об уничтожении бумаг после подрывов СП
15:19
Умерла жена композитора культовой «Золушки» Антонио Спадавеккиа
15:18
Украинский истребитель МиГ-29 уничтожен на аэродроме Кульбакино

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России