Николай Басков: «Настало время подниматься с хорошими песнями»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 65 0

Николай Басков уверен, что настало время поднимать с колен музыкальную индустрию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Песни должны возвышать человека, а не наоборот.

Николай Басков уверен, что сейчас настало время поднимать с колен отечественную музыкальную индустрию. Своими мыслями народный артист РФ эксклюзивно поделился с корреспондентом 5-tv.ru за кулисами концерта «Песни русского мира» на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

По мнению Баскова, в последние 20 лет артисты перестали себя чувствовать частью культурного наследия России. Виной тому, как считает певец, европейская свобода, которую навязывал Запад. В погоне за вниманием аудитории медийные личности, как объясняет Басков, очень понизили свою планку.

«Мне кажется, что настало время подниматься с хорошими песнями. Пускай, они будут разные. Пускай, будет и патриотизм, и русская народная песня, современная музыка, рэп. Все, что угодно, но все-таки в каком-то определенном эстетическом качестве», — убежден артист.

Басков вспоминает свою юность, когда слушал песни разных жанров, тем не менее, тогда музыкальные композиции не принижали его как личность, а, наоборот, возвышали.

«Понимаете, это странно, когда вы слушаете, какую-то песню, а потом бежите своим детям затыкать уши, чтобы они это не слушали», — отметил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кушанашвили назвал общение с Басковым лучше обучения в университете.

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