Правящей партии Польши предрекли крах из-за конфликта с Украиной

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Алина Крылова
Алина Крылова 24 0

Аналитик Кухарчик: партия Польши лишится части голосов из-за ссоры с Украиной

Правящей партии Польши предрекли крах из-за конфликта с Украиной

Фото: www.globallookpress.com / Mateusz Slodkowski

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Тема:
Спецоперация

Обмен претензиями рискует вылиться в продуктовое эмбарго и взаимное пикетирование.

Правящая партия Польши «Право и Справедливость» (ПиС) рискует лишиться поддержки избирателей и столкнуться с другими проблемами из-за ссоры с Украиной. Соответствующим мнением поделились обозреватели Politico.

Ранее Польша публично заявила о своем решении продлить запрет на ввоз украинского зерна на территорию страны. Оскорбившиеся украинцы пригрозили оппонентам ответными санкциями. Теперь же стало известно, что позицию правительства Польши не оценили избиратели. «Право и Справедливость» рискует оказаться нерукопожатной, поскольку большая часть страны придерживается проукраинской позиции.

«Риск заключается в том, что избиратели ПиС в целом поддерживают проукраинскую политику, и такое быстрое изменение позиции может быть трудно объяснить», — рассуждает Яцек Кухарчик, глава Института по связям с общественностью, аналитического центра в Варшаве, в беседе с авторами издания.

Недавние опросы граждан Польши показывают, что поддержка Украины все еще входит в список основных приоритетов местных. Три четверти поляков все еще считают важным поддержать беженцев и приютить их у себя. Параллельно с текущим положением вещей конфликт с Украиной негативно отражается на авторитете польских властей, в то время как сами украинцы лишились мощной опоры.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему разительно изменились отношения Польши и Украины.

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